Представлен водонепроницаемый Stealth WPC-905

Компания Stealth представила мини-ПК WPC-905, главной особенностью которого стала защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP67. Новинка также характеризуется пассивной системой охлаждения, процессорами Intel Pentium, Celeron и Core, вплоть до производительных Core i7-8665UE, одним слотом для оперативной памяти, возможностью установки двух 2,5-дюймовых накопителей, одним слотом Mini-PCIe, модулем TMP 2.0, набором портов M12, включающим питание, RS-232, двумя USB 2.0 и др, сертификатами RoHS, CE и FCC, EN50121-3-2, EN50155, защитой от перегрузок, поддержкой Windows 10, Server 2019, Linux и встроенным блоком питания, который функционирует в диапазоне напряжений от 9 до 48 В. Цена на ПК стартует с 3195 долларов.

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