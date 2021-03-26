Представлен вогнутый игровой монитор ViewSonic VX3218-PC-MHD

Компания ViewSonic представила вогнутый 31,5-дюймовый монитор VX3218-PC-MHD, который предназначен для игровых систем. Новинка характеризуется VA-матрицей с радиусом кривизны 1500R, системой Adaptive Sync для более плавной картинки, разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 4000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя стереодинамиками по 2 Вт, двумя разъемами HDMI 1.4, одним DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников, а также функциями Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя. Цена монитора составляет 290 евро.