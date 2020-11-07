Представлен защищенный 5G-смартфон Oukitel WP10

Компания Oukitel представила смартфон WP10, который стал её первой защищенной моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 8000 мАч, 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, защитой согласно американскому военному стандарту MIL-STD-810G, а также защитой от воды и пыли согласно степеням защиты IP68 и IP69K, которые подразумевают погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут и устойчивость воздействию высокого давления воды. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.