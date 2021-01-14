Представлен защищенный хромбук ASUS Chromebook CX9

Компания ASUS пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook CX9, которая может похвастаться прочным корпусом, защищенным по стандарту US MIL-STD 810H. Новинка характеризуется 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 4-ядерным 8-поточным чипом Intel Core i7-1185G7 поколения Tiger Lake с тактовой частотой до 4,8 ГГц и Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, двумя твердотельными накопителями M.2 NVMe PCIe 3.0 до 2 ТБ каждый, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя USB 3.2 Gen2 Type-C, одним HDMI 2.0b, 3,5-мм разъемом, портом USB 3.2 Gen2 Type-A, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6, клавиатурой с подсветкой, аудиосистемой Harman/Kardon и сканером отпечатков пальцев.