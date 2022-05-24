Представлен защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 40

Компания Panasonic пополнила ассортимент защищенных ноутбуков моделью Toughbook 40, которая может похвастаться модульной конструкцией. Новинку оснастили 14-дюймовый сенсорным экраном с разрешением Full HD и распознаванием стилуса, 16 или 32 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, поддержкой SSD OPAL или FIPS до 2 ТБ, чипами Intel Core i5-1145G7 или Core i7-1185G7, интерфейсами USB-A (10 Гбит/с) и USB-C Thunderbolt (40 Гбит/с), поддержкой 4G LTE и 5G, возможностью установить дополнительную батарею, 5-Мп веб-камерой, защитой в соответствии со степенью IP66, прочностью по стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461G, клавиатурой с подсветкой, приводом DVD или Blu-ray в виде опции, дактилоскопом, бесконтактным считывателем смарт-карт, сканером штрих-кодов, дополнительными портами и предустановленной ОС Windows 11. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.