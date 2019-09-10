Представлен защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 55

Компания Panasonic пополнила ассортимент ноутбуков моделью Toughbook 55, которая прежде всего отличается своей прочностью. Новинку оснастили 14-дюймовым сенсорным с разрешением 1366:768 пикселей или 1920:1080 точек, процессорами Intel Core восьмого поколения (например, четырехъядерным Core i7-8665U vPro с одновременной обработкой до восьми потоков инструкций и максимальной частотой 4,8 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 SSD ёмкостью до 2 ТБ, аккумулятором, рассчитанным на 20 часов автономной работы, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5, а также модулем 4G/LTE. Цена ноутбука стартует от 2100 долларов.