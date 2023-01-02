Представлен защищенный ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book 2 Go, которая получила защиту от ударов в соответствии с американским стандартом MIL-STD-810G. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 (поддержка 5G в данной модели отключена), адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, оперативной памятью LPDDR4X с частотой 3200 МГц, твердотельным накопителем NVMe, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, шарниром, благодаря которому ноутбук раскрывается на 180 градусов, крупным трекпадом, веб-камерой, толщиной 15,5 мм и массой 1,44 кг. Ноутбук появится в европейской продаже 20 января, но его цена пока не раскрывается.