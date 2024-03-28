Представлен защищенный смартфон Doogee DK10

Компания Doogee пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Doogee DK10, которая может похвастаться максимальной потребительской защитой в соответствии со степенями IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2,5K и защитным стеклом Corning Gorilla Victus, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung S5KGN1), 50 Мп (сверхширик), 64 Мп (камера ночного видения) и 16 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, поддержкой обратной зарядки OTG, модемом 5G, адаптером Wi-Fi 6 и дактилоскопическим сенсором.
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