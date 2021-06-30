Представлен защищенный смартфон Energizer Hard Case G5

Компания Avenir Telecom пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Energizer Hard Case G5, которая может похвастаться наличием модема 5G. Новинку также оснастили защитой в соответствии со степень IP69, восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой ARM Mali G57 MC3, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулем NFC, портом USB Type-C, батареей на 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 5, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 20 Мп (камера ночного видения с инфракрасной подсветкой). Смартфон появится в продаже в октябре или ноябре по цене в 600 долларов.