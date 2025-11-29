Представлен защищенный смартфон Fossibot F113 с АКБ на 20000 мАч

Компания Fossibot выпустила на европейский рынок защищенный смартфон Fossibot F113, который оценен в 300 евро. Новинка получила восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, предустановленную ОС Android 15, IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, многоцветный LED-индикатор на тыльной панели, динамик с громкостью 110 дБ, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочность по стандарту MIL-STD-810H, фонарь с яркостью 160 лм, батарею ёмкостью 20000 мАч, 32-Мп селфи-камеру, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 и 5 Мп, ИК-камеру ночного видения разрешением 64 Мп и фиксацией людей и животных в полной темноте и на дистанции до 50 метров.