Представлен защищенный смартфон HMD Ivalo XE

Компания HMD объявила о выпуске защищенного смартфона HMD Secure, который ориентирован на государственный и военный пользовательский сегменты. Новинка оснащается однокристальной системой Qualcomm Dragonwing Q6690, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, ударопрочностью по стандарту MIL-STD-810H, диапазоном рабочих температур от -20 до +55, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 (лазерный автофокус и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой связи LTE Band 14, CBRS, eMBMS и PPDR, кнопками PTT и SOS, специальной защищенной программной оболочкой от компании Tutus, коннектором для аксессуаров и тактическим чехлом от Juggernaut Case.

