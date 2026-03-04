Представлен защищенный смартфон Kyocera DuraForce EX2

Японский производитель Kyocera пополнил ассортимент защищенных корпоративных смартфонов моделью DuraForce EX2, ключевой особенностью которой стала поддержка Wi-Fi HaLow (0,92 ГГц). Последний работает на расстоянии до 3 км на открытой местности, но при этом имеет низкую скорость передачи данных.

Новинку также оснастили основной камерой с 50-Мп главным модулем и ToF-датчиком с подсветкой для сканирования штрих-кодов, съемным аккумулятором ёмкостью 4100 мАч, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой eSIM, слотом для карты памяти MicroSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, однокристальной системой Qualcomm Dragonwing Q6-6690, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандартам MIL-STD-810H и фирменных испытаний Kyocera. Цена и дат начала продаж смартфона будут объявлены позже.