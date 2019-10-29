Представлен защищенный смартфон Samsung XCover FieldPro

Компания Samsung пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Galaxy XCover FieldPro, которая может похвастаться функцией Push-to-Talk, соответствием стандарту MIL-STD-810G и степени защиты IP68. Смартфону не страшны удары, вибрации, пыль, дождь и погружение в воду на полуметровую глубину. Аппарат оснастили аккумулятором на 4500 мАч, дополнительной батареей, платформой безопасности Samsung Knox, сканером отпечатков пальцев, 8-ядерным чипсетом Samsung Exynos 9810, 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 12 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, портом USB 2.0 Type C и геомагнитным датчиком. Толщина смартфона равна 14,2 мм, а масса – 256 г.