Представлен защищенный смартфон Samsung Xcover 4s

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Xcover 4s, которая появится в продаже в июле по цене в 300 евро. Новинка оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1280 пикселей с обычным соотношением сторон 16:9, 16 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, сменным аккумулятором на 2800 мАч, фирменным процессором Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш- памяти, поддержкой карт памяти microSD до 512 ГБ, предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie, защитой от воды и пыли IP68, а также соответствием военному стандарту MIL-STD 810G по прочности.