Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor 11T 5G

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Ulefone Armor 11T 5G, которая получила поддержку мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили 6,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, тепловизионной камерой на 5 Мп, а также двумя модулями на 2 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 10 Вт, модулем NFC, дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 11. Предварительные заказы на смартфон начнут принимать 7 июня, а старт розничных продаж намечен на 16 июня. Цена пока не сообщается.

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