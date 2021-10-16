Представлен защищенный телефон OUKITEL WP17 с экраном 90 Гц

Компания OUKITEL официально выпустила на рынок новый защищенный смартфон OUKITEL WP17. Совершенно новый OUKITEL WP17 оснащен большим 6,78-дюймовым экраном и системой с тремя камерами. OUKITEL WP17 стоит 399,99 долларов, но те, кто оформил предварительный заказ, могут получить его за 199,99 долларов. Защищенный смартфон представлен в черном цвете.

OUKITEL WP17 оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Full-HD + с частотой обновления 90 Гц. Это панель IPS с соотношением сторон 20: 9. Он оснащен системой с тремя камерами на задней панели с объективом на 64 МП, камерой ночного видения на 20 МП и макросенсором на 2 МП. Впереди у него 16-мегапиксельный объектив для селфи.

Под корпусом прочного телефона оснащен восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G95 с тактовой частотой 2,05 ГГц. Он имеет графический процессор Mali-G76 и 8 ГБ оперативной памяти. Он поставляется с 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено колоссальной батареей емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и имеет порт USB Type-C. Он имеет сертификат MIL-STD-810G, а также сертификат защиты от воды и пыли IP68 / IP69K.