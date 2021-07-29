Представлен защищённый ноутбук Durabook Z14I

Бренд Durabook пополнил ассортимент ноутбуков моделью Durabook Z14I, которая может похвастаться защитой в соответствии со стандартами MIL-STD-810H, MIL-STD-461G и степенью IP65. Новинку также оснастили чипами Intel Tiger Lake вплоть до четырехъядерного Core i7-1185G7 vPro с тактовой частотой от 3,0 ГГц до 4,8 ГГц, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, 14-дюймовым экраном DynaVue с разрешением Full HD, яркостью до 1000 кд/м2 и возможностью сенсорного ввода, твердотельным накопителем NVMe PCIe ёмкостью до 1 ТБ и слотами для двух накопителей, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гигабитным Ethernet-контроллером, а также поддержкой Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Цена на ноутбук стартует с 3600 долларов.

Комментарии и отзывы Durabook Z14I
Xiaomi Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition ...
Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж ноутбука Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition, который оснаща...
Представлен хромбук HP Pro C640 G2 ...
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pro C640 G2, которая работает под управлением Chrome ...
В новом Aorus Gaming Box установили RETX...
Большинство ноутбуков не могут похвастаться внушительной производительностью графического процессора, осо...
Samsung представила Galaxy Book Pro и Ga...
Компания Samsung официально представила Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, два ноутбука премиум-класс...
Представлены ноутбуки MSI WE76, WF76 и W...
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями WE76, WF76 и WF66, которые предназначены для профес...
Представлен ноутбук Maingear Element Lit...
Компания Maingear пополнила ассортимент ноутбуков моделью Element Lite, которая работает под управлением ...
Представлен бизнес ноутбук Schenker Work...
Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент ноутбуков моделью Work 15, который ориентирован на р...
Xiaomi Mi Notebook Pro X получит 32 ГБ О...
Компания Xiaomi поделилась новыми подробностями о топовом ноутбуке Mi Notebook Pro X, который будет предс...
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor