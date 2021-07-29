Представлен защищённый ноутбук Durabook Z14I

Бренд Durabook пополнил ассортимент ноутбуков моделью Durabook Z14I, которая может похвастаться защитой в соответствии со стандартами MIL-STD-810H, MIL-STD-461G и степенью IP65. Новинку также оснастили чипами Intel Tiger Lake вплоть до четырехъядерного Core i7-1185G7 vPro с тактовой частотой от 3,0 ГГц до 4,8 ГГц, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, 14-дюймовым экраном DynaVue с разрешением Full HD, яркостью до 1000 кд/м2 и возможностью сенсорного ввода, твердотельным накопителем NVMe PCIe ёмкостью до 1 ТБ и слотами для двух накопителей, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гигабитным Ethernet-контроллером, а также поддержкой Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Цена на ноутбук стартует с 3600 долларов.