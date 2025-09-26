Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition

Компания ASRock пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds, выполненной в соответствующей игре расцветке. Конкретно здесь используется вариант Steel Legend в новом оформлении. Новинка характеризуется дизайном с летающей виверной Arkveld, игровой частотой 2400 МГц, Boost-частотой до 2970 МГц, двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания, тремя интерфейсами DisplayPort 2.1a, одним портом HDMI 2.1b, системой охлаждения с тремя вентиляторами, термопрокладками Honeywell PTM7950 с фазовым переходом для GPU и возможностью полной остановки при минимальной нагрузке. Также отметим наличие стильной коллекционной упаковки.

