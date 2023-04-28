Представлена СЖО ASUS ROG Ryujin III

Компания ASUS представила систему жидкостного охлаждения ROG Ryujin III, которая отличается от предшественницы новой помпой Asetek восьмого поколения, площадью контактной поверхности водоблока и новыми кулерами ROG MF-12S. Новинка характеризуется радиаторами размерами 240:360 мм, шестью версиями в белой и чёрной расцветках, ARGB-подсветкой, увеличенным на 40% диаметром трубок СЖО, увеличенной на 32% площадью контактной площадки, увеличенным на 42% внутренним объёмом радиатора, 3,5-дюймовым цветным ЖК-экраном, 32 МБ встроенной памяти, вентилятором для охлаждения элементов питания подсистемы VRM материнской платы и специальным программным обеспечением ASUS Armoury Crate для изменения скорости работы. Производитель заявляет совместимость с сокетами AMD Socket AM5, а также с разъемами Intel LGA 1700, LGA 115X и LGA 1200. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.