Представлена СЖО Corsair iCUE H170i Elite Capellix

Компания Corsair пополнила ассортимент процессорных систем жидкостного охлаждения самой крупной своей моделью – iCUE Elite Capellix. Новинка оснащается радиатором размерами 420:140 мм и крупной помпой, что может подойти для чипов категории HEDT (например, AMD Ryzen Threadripper PRO с TDP 280 Вт в исполнении sWRX8 и sTRX4), поддержкой разъемов AM4, LGA2066, LGA1200 и LGA115x, тремя 140-мм вентиляторами с магнитными подшипниками и скоростью вращения до 2000 об/мин, уровнем шума не более 37 дБА, а также комплектом поставки с контроллером Corsair iCUE Commander Core RGB. Система охлаждения уже доступна для покупки по цене в 230 долларов.

Комментарии и отзывы Corsair iCUE H170i Elite Capellix
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