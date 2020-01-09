Представлена аккумуляторная батарея емкостью 27 000 мАч

Компания Anker лидер в отрасли компактных, переносных аккумуляторных батарей. Она разработала внешний аккумулятор для MacBook Pro 2019 года. Он очень компактен, поместится даже в кармане. Anker заявляет что блок питания появится в апреле по цене 175 долларов.

PowerHouse 100 оснащен портом USB-C, позволяющим заряжать любое устройство, совместимое с USB Power Delivery. Будь то iPhone, iPad или даже последний MacBook Pro 2019 года. В Anker PowerHouse 100 установлена ​​батарея емкостью 27 000 мАч, что соответствует зарядке 100 Вт/ч. Блок питания имеет два дополнительных порта USB-A для зарядки других устройств.