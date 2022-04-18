Представлена акустическая система Segway Ninebot Engine Speaker

Segway Ninebot анонсировала новую акустическую систему для электрических скутеров Segway Ninebot Engine Speaker способный имитировать звук различных типов двигателей. Динамик поддерживает подключение Bluetooth и ремешок, который позволяет пользователям надежно прикреплять его к скутеру.

Динамик оснащен батареей емкостью 2200 мАч, которая как говорят, способна обеспечить до 23 часов воспроизведения. Динамик заряжается через порт USB-C, а также имеет защиту от пыли и воды IP55.

Подключение к транспортному средству Segway Ninebot является бесшовным, и при подключении скутер предлагает различные режимы двигателя, а именно: одноцилиндровый, двухцилиндровый, V8 и V12. Динамик предназначен для синхронизации с педалью акселератора скутера, так что, когда пользователь увеличивает обороты машины, из динамика раздается синхронный звук оборотов.
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