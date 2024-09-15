Представлена акустическая система Sony SA-D40M2

Компания Sony пополнила ассортимент доступных акустических систем моделью SA-D40M2, которая ориентирована на использование в составе домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется четырьмя небольшими колонками и сабвуфером с суммарной мощностью 100 Вт, множеством различных интерфейсов, включая проводные порты AUX и USB, адаптером беспроводной связи Bluetooth (система может запомнить восемь устройств) и пультом дистанционного управления, работающим на расстоянии до 10 метров. По словам производителя, система выдает чистый и глубокий звук на всех заявленных частотах. Дебютным рынком стала Индии, где Sony SA-D40M2 4.1 оценена в 120 долларов. Когда акустика появится в других странах, пока не сообщается.

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