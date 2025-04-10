Представлена аудиосистема Loewe We. BOOST

Компания Loewe пополнила ассортимент акустических систем для домашнего кинотеатра моделью We. BOOST, которая оценена в 1000 евро. Новинка характеризуется форматом 4.1.2 с четырьмя активными беспроводными сателлитными динамиками и сабвуфером, суммарной мощностью 700 Вт, быстрой и простой настройкой plug-and-play, комплектным HDMI-адаптером eARC для передачи звука, поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital и PCM, трёхмерным объёмным звучанием благодаря направленным вверх диффузорам в сателлитных динамиках, адаптером беспроводной связи Bluetooth, линейным входом, пультом дистанционного управления с технологией энергосбережения Bluetooth Low Energy (BLE) и OLED-экраном для настройки звука.