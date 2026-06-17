Представлена беспроводная гарнитура MSI MAESTRO 500 WIRELESS

Компания MSI пополнила ассортимент беспроводных гарнитур моделью MAESTRO 500 WIRELESS, которая получила 40-мм драйверы с диапазоном частот до 40 кГц. Новинка также характеризуется поддержкой глубоких басов, чистых средних и высоких частот, системой активного шумоподавления режимом прозрачности, системой микрофонов для шумоподавления во время голосовых вызовов, микрофоном с удобным механизмом отключения, беспроводным подключением через канал 2,4 ГГц, через беспроводную связь Bluetooth 5.4 и 3,5-мм аудиогнездо, ПО Nahimic for Headset для технологий 3D-звука и настроек обработки аудио, батареей ёмкостью 1000 мАч с автономностью до 90 часов работы, поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки обеспечит 6 часов воспроизведения) и складной конструкцией. Цена наушников пока не раскрывается.

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