Представлена беспроводная колонка Edifier M125

Компания Edifier пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Edifier M125, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в эквивалент 23 долларов. Новинка характеризуется двумя 36-мм полнодиапазонными динамиками и низкочастотным динамиком с габаритами 86:35 мм, скрытыми за алюминиевой решёткой, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4 для подключения к смартфону и другим гаджетам, автономностью до 13 часов, интерфейсом USB, слотом для карты памяти microSD и возможностью настроить звуковые эффекты в приложении EDIFIER Connect.