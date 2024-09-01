Представлена беспроводная колонка Huawei Sound Joy 2

Компания Huawei пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Sound Joy 2, которая выйдет на международном рынке. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже. Новинка характеризуется корпусом цилиндрической формы с габаритами 73:202 мм и массой 700 граммов, водонепроницаемостью, защитой от пыли в соответствии со степенью IP67, максимальной громкостью 87 дБ, двумя пассивными излучателями, 20-Вт полнодиапазонным динамиком и 10-Вт твитером, батареей ёмкостью 8800 мАч, автономностью до 26 часов, поддержкой 40-Вт зарядки через интерфейс USB Type-C, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, шестью кнопками управления, модулем NFC и тремя микрофонами.