Представлена беспроводная колонка Triangle AIO3

Компания Triangle обновила свою беспроводную колонку AIO3, сделав ее более универсальной, чем когда-либо прежде. Новые дополнения включают в себя новую отделку, новый эквалайзер для настройки звука, Amazon Music и возможность установки автоматического обновления прошивки.

Добавлено четыре вариантов отделки — «Розовая пудра», «Морозный белый», «Зеленый лес» и «Красная охра». Новый эквалайзер доступен в мобильном приложении Triangle AIO и позволяет настраивать низкие и высокие частоты всех подключенных к нему динамиков. Кроме того, новая модель предлагает автоматические обновления по беспроводной сети, поэтому вы всегда будете получать новейшие функции. Triangle AIO3 оснащена такими функциями как встроенный Bluetooth и Wi-Fi, а также она имеет выход для наушников 3,5 мм и USB порт. Внутри находятся два 25-мм купольных твитера и два 10-сантиметровых среднечастотных динамика.