Представлена беспроводная колонка Xiaomi Bluetooth Speaker

Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Bluetooth Speaker, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинка характеризуется 360-градусным звуком с максимальной громкостью 93 дБ, двумя высокочастотными динамиками, одним среднечастотным драйвером и двумя пассивными излучателями, общей мощностью 40 Вт, программным обеспечением HARMAN AudioEFX, поддержкой кодека LHDC 5.0 и фирменной прошивки HyperOS, модулем беспроводной связи Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 4800 мАч, временем автономной работы до 17 часов, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, поддержкой NFC и RGB-подсветкой.

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