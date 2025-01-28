Беспроводную ретро-колонку Edifier S300 оценили в $225 Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью S300, которая выделяется ретро-дизайном. Новинка характеризуется расцветками «черный орех», «теплый коричневый кофе» и «перламутровый белый», алюминиевой передней панелью с ЧПУ-обработкой, металлическими ручками и рычагами управления, 25-мм высокочастотным динамиком с титановым куполом, 5,5-дюймовым среднечастотным динамиком с алюминиевым диффузором, сертификацией Hi-Res Gold Label, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и поддержкой беспроводной передачи аудио AirPlay. Колонка оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 225 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 15:34 . Edifier S300

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