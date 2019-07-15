Представлена гарнитура Logitech G Pro X для геймеров

Представлена новая гарнитура Logitech G Pro X для любителей игр, участвующих в турнирах и командных соревнованиях. Аппарат относится к накладному типу. В новинке применены специально разработанные 50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Сообщается, что в комплект поставки входят внешний цифро-аналоговый преобразователь (DAC) с интерфейсом USB и 2-метровый соединительный кабель с контроллером для регулировки уровня громкости и быстрого приглушения звука. Цена оставит около 130 долларов.