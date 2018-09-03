Представлена гарнитура Razer Kraken Tournament Edition в черно-зеленой цветовой гамме

Состоялся анонс новой гарнитуры Razer Kraken Tournament Edition для игр с поддержкой THX Spatial Audio. Аппарат оснащен 50-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами, управляющим контроллером с возможностью регулировки низких частот и уровня громкости, отключения микрофона. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — от 12 Гц до 28 кГц. Также имеется микрофон. Для подключения служит кабель с 3,5-миллиметровым коннектором. Приобрести новинку можно в черно-зеленой цветовой по цене 100 долларов.