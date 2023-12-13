Представлена глобальная версия Huawei MateBook D 16 2024

Компания Huawei представила глобальную версию ноутбука MateBook D 16 2024, который вчера появился в китайской продаже. В Европе за новинку попросят 800, 900, 1000, 1300 и 1400 евро за версии с процессором Intel Core i5-12450H, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, c Core i5-12450H и 16/512 ГБ памяти, а также с Core i5-13420H, i7-13700H, i9-13900H и 16/1 ТБ памяти соответственно.

Ноутбук также оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, ОЗУ стандарта LPDDR4X, твердотельным накопителем M.2 2280 вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 70 Втч и 65-Вт зарядкой.