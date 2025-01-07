Представлена глобальная версия OnePlus 13

Компания OnePlus выпустила на международный рынок флагманский смартфон OnePlus 13, который оценен в 900 и 1000 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что OnePlus 13 имеет в своем распоряжении флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, селфи-камеру на 32 Мп (Sony IMX615), тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68/IP69.