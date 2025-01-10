Представлена глобальная версия Redmi Note 14 Pro 5G

Компания Xiaomi представила глобальную версию смартфона Redmi Note 14 Pro 5G, который оценен в 400 и 445 евро за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2712:1220 пикселей, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200-Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5110 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модулем NFC, портом USB Type-C, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом и предустановленной фирменной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 15.
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