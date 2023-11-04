Представлена глобальная версия Xiaomi Book 14

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков глобальной версией модели Xiaomi Book 14, цена которой пока не раскрывается. Новинка характеризуется 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-12500H с максимальной частотой 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и SSD-накопителем PCIe 4.0 в одной версии, процессором Core i3-1220P, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ в другой, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 300 нит, контрастностью 1500:1 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, двумя 2-Вт динамиками с Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-А 2.0, полнофункциональным разъемом USB-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, адаптером питания на 100 Вт и операционной системой Windows 11 Home.