Представлена глобальная версия Xiaomi Book 14

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков глобальной версией модели Xiaomi Book 14, цена которой пока не раскрывается. Новинка характеризуется 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-12500H с максимальной частотой 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и SSD-накопителем PCIe 4.0 в одной версии, процессором Core i3-1220P, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ в другой, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 300 нит, контрастностью 1500:1 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, двумя 2-Вт динамиками с Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-А 2.0, полнофункциональным разъемом USB-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, адаптером питания на 100 Вт и операционной системой Windows 11 Home.

Представлен ноутбук VAIO S13 на чипах Core 13-го поколения…
Компания VAIO пополнила ассортимент компактных и легких ноутбуков моделью VAIO S13, которая основана на п…
Представлен ноутбук Dell Alienware M18 c Radeon RX 7900M…
Компания Dell пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Alienware M18, которая обойдется от 2800…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16 2023 Core Edition…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями Lenovo ThinkBook 14 Core Edition и ThinkBook 16 …
Тесты показали, что Snapdragon X Elite мощнее процессоров In…
Когда в прошлом году появилась информация о том, что компания Qualcomm планирует выпустить свой десктопны…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экра…
Компания Huawei решила выпустить обновленную версию ноутбука MateBook 14s с индексом 2023. Лэптоп получил…
Представлен ноутбук ASUS ROG Magic 7 Plus Super Edition с Ry…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью ROG Magic 7 Plus Super Edition, которая …
Представлен ноутбук Lenovo Savior Y7000P 2023…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Savior Y7000P 2023, которая станет доступна для п…
Lenovo ThinkPad E16 2023 получил CPU i7-13700H…
Компания Lenovo представила ноутбуки ThinkPad E14 и ThinkPad E16 2023, которые оценены на китайском рынке…
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor