Представлена глобальная версия Xiaomi Watch S4

Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу умные часы Watch S4, которые дебютировали в Китае еще осенью прошлого года. Цена международной версии составляет 160 евро. Часы оснащаются фирменной программной оболочкой HyperOS 2, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 1500 нит, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ, съёмным безелем из нержавеющей стали, функциями отслеживания показателей организма, мониторингом качества сна и уровня стресса, высокоточным модулем для измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, 150 спортивными режимами, модулями NFC и GPS, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, опциональной поддержкой eSIM и автономностью до 15 суток.

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