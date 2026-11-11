Представлена глобальная версия Xiaomi Watch S5 41mm

Компания Xiaomi представила глобальную версию смарт-часов Watch S5 с 41-миллиметровым корпусом. Официальная цена еще не объявлена, но источники сообщают о 270 долларах. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении корпус из нержавеющей стали толщиной 9,9 мм и массой 36 граммов, 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 точек, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 100 настраиваемых циферблатов, четыре виртуальных питомцев, кремний-углеродную батарею ёмкостью 590 мАч со временем автономной работы до 14 дней, новый оптический сенсор с измерением пульса и уровня кислорода в крови с повышенной точностью, фирменный алгоритм Heart Rate 2.0, датчики температуры, функции безопасности и 150 спортивных режимов.