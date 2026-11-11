Представлена глобальная версия Xiaomi Watch S5 41mm

Компания Xiaomi представила глобальную версию смарт-часов Watch S5 с 41-миллиметровым корпусом. Официальная цена еще не объявлена, но источники сообщают о 270 долларах. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении корпус из нержавеющей стали толщиной 9,9 мм и массой 36 граммов, 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 точек, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 100 настраиваемых циферблатов, четыре виртуальных питомцев, кремний-углеродную батарею ёмкостью 590 мАч со временем автономной работы до 14 дней, новый оптический сенсор с измерением пульса и уровня кислорода в крови с повышенной точностью, фирменный алгоритм Heart Rate 2.0, датчики температуры, функции безопасности и 150 спортивных режимов.

Xiaomi представила Redmi Watch 6 Active…
Вчера компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Redmi Watch 6 Active — новинка получила AMO…
Часы Lenovo Watch Fit 3 оценили в 30 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Fit 3, которая уже доступна для покупки н…
Представлены умные часы OPPO Watch S2…
Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S2, которая оценена на дебютном китайском р…
Представлены смарт-часы Rogbid Model R5…
Компания Rogbid объявила о выпуске смарт-часов Model R5, главной особенностью которых стал огромный 2,4-д…
Google отключит на старых Pixel Watch важную функцию…
Компания Google объявила об изменении условий использования Safety Signal на версиях умных часов Pixel Wa…
Часы Garmin MARQ Gen 3 оценили в 2500 долларов …
Компания Garmin объявила о выпуске третьего поколения серии часов MARQ, в которую вошли модели Adventurer…
Умные часы Mibro AeroPace оценили в 200 долларов …
Компания Mibro пополнила ассортимент умных часов моделью AeroPace, которая предназначена для спортсменов …
Официально: часы OPPO Watch 5 готовы к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация умных часов Watch 5 состоится 16 ноября в Китае. Прои…
Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнесаОбзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнеса
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music: умные очки для плавания со встроенным плеером и наушникамиОбзор Holoswim Solla Wave AI Music: умные очки для плавания со встроенным плеером и наушниками
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor