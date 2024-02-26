Представлена глобальная версия часов Xiaomi Watch S3…

Напомним, что главной особенностью часов является сменный безель из нержавеющей стали. Новинку также оснастили рамой из алюминиевого сплава, 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 60 Гц и яркостью до 600 кд/кв.м, фирменной прошивкой HyperOS, защитой от воды согласно степени 5ATM, поддержкой бесконтактной оплаты посредством модуля NFC и сверхточным 12-канальным оптическим датчиком для замера частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием качества сна и уровня стресса, а также приемником GPS.