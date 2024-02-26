Представлена глобальная версия часов Xiaomi Watch S3

Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Xiaomi Watch S3, которые были выпущены на родном для производителя китайском рынке еще осенью прошлого года. Международный вариант доступен в черной и серебристой расцветках по цене в 150 евро. Для сравнения, в Поднебесной часы оценены от 110 долларов.

Напомним, что главной особенностью часов является сменный безель из нержавеющей стали. Новинку также оснастили рамой из алюминиевого сплава, 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 60 Гц и яркостью до 600 кд/кв.м, фирменной прошивкой HyperOS, защитой от воды согласно степени 5ATM, поддержкой бесконтактной оплаты посредством модуля NFC и сверхточным 12-канальным оптическим датчиком для замера частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием качества сна и уровня стресса, а также приемником GPS.