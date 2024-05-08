Представлена глобальная версия ноутбука Huawei MateBook X Pro 2024

Компания Huawei представила международную версию ноутбука MateBook X Pro (2024), который месяц назад дебютировал на китайском рынке. Новинка оснащается корпусом из магниевого сплава авиационного класса толщиной 13,5 мм и массой 980 грамм, 14,2-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 3120:2080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, процессорами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 9, до 32 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем объемом до 2 ТБ. Цены на глобальную версию пока не были объявлены, но в Китае за базовую конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и Core Ultra 7 просят 1575 долларов.