Представлена игровая гарнитура ASUS ROG Pelta Core

Компания ASUS пополнила ассортимент проводных игровых гарнитур моделью ROG Pelta Core, в основе которой лежат 50-миллиметровые драйвера с титановым покрытием. Новинка характеризуется диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, 10-миллиметровым суперширокополосным выносным микрофоном, корпусом массой 300 грамм, овальными амбушюрами с тканевым сетчатым покрытием, фирменной RGB-подсветкой Aura Sync с отображением до 16,8 миллиона цветовых оттенков и четырьмя предустановленными световыми эффектами и подключением через интерфейс USB-C. Цена и дата начала продаж наушников пока не объявлены.