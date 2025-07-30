Представлена игровая гарнитура Razer BlackShark V3

Компания Razer пополнила ассортимент игровых гарнитур серией BlackShark V3, в которую вошли модели V3 Pro, V3 и V3 X HyperSpeed. Новинки характеризуются 50-мм динамическим излучателем TriForce Titanium Gen-2, диапазоном частот 12 – 28000 Гц, импедансом – 32 ом, чувствительностью – 106 дБ, съемным 12-мм однонаправленным микрофоном в старшей модели и 9,9-мм микрофоном в младших моделях, поддержкой подключения через Bluetooth и Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержкой технологии HyperSpeed Wireless Gen-2 с задержкой 10 мс в старшей версии против 15 мс у младших, портом USB-A, подключением через гнездо 3,5-мм и гибридной системой шумоподавления с четырьмя микрофонами у старшей версии, автономностью до 70 часов и поддержкой объемного звучания THX Spatial Audio 7.1.4. Наушники оценены в 100, 150 и 250 долларов соответственно.

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