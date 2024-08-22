Представлена игровая гарнитура Razer Kraken V4

Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью Razer Kraken V4, которая уже доступна для покупки на дебютном американском рынке по цене в 180 долларов. Новинку оснастили 40-миллимитровыми драйверами Razer TriForce Titanium с диапазоном частот 20 Гц-28000 Гц, поддержкой пространственного звука THX Spatial Audio, микрофоном, скрытым в чашке наушника, подсветкой Razer Chroma RGB, поддержкой беспроводного подключения через Bluetooth, через 2,4 ГГц и проводного соединения через USB, автономностью до 70 часов при связи 2,4 ГГц и выключенной подсветкой, корпусом массой 350 граммов и кнопками для управления громкостью и выключения микрофона.