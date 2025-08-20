Представлена игровая гарнитура Sony INZONE H9 II

Компания Sony официально пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью INZONE H9 II, которая оценена в 350 долларов. Новинка также характеризуется динамиками из беспроводных наушников Sony WH-1000XM6, направленным кардиоидным штанговым микрофоном, ИИ-шумоподавлением, дополнительным сверхширокополосным микрофоном (SWB) с активным шумоподавлением с режимом прозрачности, массой 260 граммов, комплектным USB-C-адаптером с рабочей частотой 2,4 ГГц и сверхнизкой задержкой, поддержкой LE Audio и Bluetooth, временем автономной работы до 30 часов, комплектным мягким чехлом, а также черной и белой расцветками.