Представлена кнопочная раскладушка Nokia 2360 Flip

Компания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с раскладным корпусом и функцией Family Assist. Устройство ориентировано прежде всего на школьников и пожилых людей, оно оснащено двумя дисплеями и отдельной кнопкой экстренного вызова SOS. Главной особенностью Nokia 2360 Flip стала функция Family Assist, которая позволяет родственникам дистанционно управлять некоторыми настройками телефона. С её помощью можно добавлять контакты, регулировать громкость, устанавливать напоминания и изменять другие параметры устройства. На тыльной панели расположена отдельная кнопка SOS. При её нажатии телефон автоматически звонит заранее выбранному экстренному контакту и отправляет уведомление ещё пяти контактам.

При этом у Nokia 2360 Flip есть существенное ограничение — устройство поддерживает только сети 2G. Это может сделать его бесполезным в регионах, где операторы уже отключили сети второго поколения. При этом Nokia 2360 Flip получил основной экран диагональю 2,8 дюйма и внешний дисплей на 1,77 дюйма. За автономность отвечает съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мАч, среди других особенностей заявлены громкий динамик, камера с разрешением QVGA, 4 МБ встроенной памяти, FM-радио и разъём для наушников 3,5 мм. Телефон будет доступен в бордовом, угольном и бирюзовом цветах, стоимость и дата начала продаж Nokia 2360 Flip пока не объявлены. Но устройство явно найдёт своего покупателя, так как аналогов на рынке практически нет.