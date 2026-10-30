Представлена кнопочная раскладушка Nokia 2360 Flip

Компания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с раскладным корпусом и функцией Family Assist. Устройство ориентировано прежде всего на школьников и пожилых людей, оно оснащено двумя дисплеями и отдельной кнопкой экстренного вызова SOS. Главной особенностью Nokia 2360 Flip стала функция Family Assist, которая позволяет родственникам дистанционно управлять некоторыми настройками телефона. С её помощью можно добавлять контакты, регулировать громкость, устанавливать напоминания и изменять другие параметры устройства. На тыльной панели расположена отдельная кнопка SOS. При её нажатии телефон автоматически звонит заранее выбранному экстренному контакту и отправляет уведомление ещё пяти контактам.

При этом у Nokia 2360 Flip есть существенное ограничение — устройство поддерживает только сети 2G. Это может сделать его бесполезным в регионах, где операторы уже отключили сети второго поколения. При этом Nokia 2360 Flip получил основной экран диагональю 2,8 дюйма и внешний дисплей на 1,77 дюйма. За автономность отвечает съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мАч, среди других особенностей заявлены громкий динамик, камера с разрешением QVGA, 4 МБ встроенной памяти, FM-радио и разъём для наушников 3,5 мм. Телефон будет доступен в бордовом, угольном и бирюзовом цветах, стоимость и дата начала продаж Nokia 2360 Flip пока не объявлены. Но устройство явно найдёт своего покупателя, так как аналогов на рынке практически нет.
Смартфоны HONOR WIN 2 получат защиту от воды IP68, IP69 и IP…
Компания HONOR раскрыла новую порцию подробностей о смартфонах серии WIN 2, которые будут представлены уж…
Объявлена дата выхода смартфона Vivo T5…
Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo T5 будет представлен в Индии 2 сентября. Производитель показал …
Представлен смартфон Vivo V70 Lite 4G с АКБ на 8100 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V70 Lite 4G, которая отличается от выпущенного пар…
Смартфон OnePlus N6x с АКБ на 7000 мАч оценили в 200 долларо…
Компания OnePlus пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью OnePlus N6x, которая базируется на 6-…
Apple повысит цены на всю свою продукцию…
Несмотря на глобальный дефицит памяти, Apple продолжает демонстрировать уверенный рост продаж. Согласно ф…
Samsung выпустила трекер Galaxy SmartTag 3…
Сегодня компания Samsung представила Bluetooth-трекер третьего поколения Galaxy SmartTag 3. Среди главных…
OnePlus 16 c процессором Snapdragon 8 Gen 6 Pro получит 200 …
OnePlus 16, судя по всему, станет одним из первых флагманов на новом топовом чипе Qualcomm, который, по с…
Пауэрбанк Huawei 3C Power Bank на 12000 мАч оценили в 60 дол…
Компания Huawei выпустила на дебютный китайский рынок портативный аккумулятор 3C Power Bank, который полу…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor