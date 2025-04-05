Представлена колонка TCL Z100 Smart Panoramic Sound Speaker

Компания TCL пополнила ассортимент звуковых колонок моделью Z100 Smart Panoramic Sound Speaker, которая может похвастаться интеллектуальными технологиями оптимизации звучания. Новинка характеризуется поддержкой технологии Dolby Atmos FlexConnect, которая c синхронизируется с совместимыми телевизорами TCL и создает трехмерную звуковую сцену, автоматической калибровкой, встроенными микрофонами для анализа акустических параметров помещения и корректировки звучания, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, звуковыми катушками с ферритовыми магнитами и шелковыми «высокочастотниками», функцией 14-канального звука благодаря подключению громкоговорителя Z100 и 130-Вт сабвуфера Z100-SW, а также серой, золотистой и бирюзовой расцветками. Цена колонки составляет 205 долларов.

Представлена рация Xiaomi Sports Walkie Talkie…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент раций компактной моделью Sports Walkie Talkie с поддержкой сотовых …
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE …
Продолжаем изучать мир «живого» и «теплого» звука и сегодня рассмотрим элегантный ALIVE AUDIO MAGNA с дву…
Представлен саундбар Sharp HT-SBW53121…
Компания Sharp объявила о выпуске саундбаров Sharp Q HT-SBW53121 и HT-SBW55121, которые оценены на европе…
Представлена умная колонка Xiaomi Smart Speaker Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных колонок моделью Smart Speaker Pro, которая может похвастаться…
Виниловый проигрыватель в формате чемоданчика. Обзор Alive A…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio VIBE относится к доступному ценовому сегменту. При …
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035…
Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использ…
Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS…
Портативные колонки мы изучаем достаточно часто, это популярный тип акустики, неограничивающий пользовате…
Саундбар Samsung HW-Q990F оценили в 1800 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских саундбаров серии Q моделями HW-Q990F (2025) и HW-Q800F…
Недорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender SpitfireНедорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender Spitfire
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00
Недорогие 2.0 колонки для ПК. Обзор SVEN SPS-702Недорогие 2.0 колонки для ПК. Обзор SVEN SPS-702
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEXКомпактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX
Недорогая 2.0 акустика для ПК. Обзор SVEN SPS-585Недорогая 2.0 акустика для ПК. Обзор SVEN SPS-585
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor