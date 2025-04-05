Представлена колонка TCL Z100 Smart Panoramic Sound Speaker

Компания TCL пополнила ассортимент звуковых колонок моделью Z100 Smart Panoramic Sound Speaker, которая может похвастаться интеллектуальными технологиями оптимизации звучания. Новинка характеризуется поддержкой технологии Dolby Atmos FlexConnect, которая c синхронизируется с совместимыми телевизорами TCL и создает трехмерную звуковую сцену, автоматической калибровкой, встроенными микрофонами для анализа акустических параметров помещения и корректировки звучания, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, звуковыми катушками с ферритовыми магнитами и шелковыми «высокочастотниками», функцией 14-канального звука благодаря подключению громкоговорителя Z100 и 130-Вт сабвуфера Z100-SW, а также серой, золотистой и бирюзовой расцветками. Цена колонки составляет 205 долларов.