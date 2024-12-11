Представлена колонка Xiaomi Sound Outdoor Speaker

Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Sound Outdoor Speaker, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 13 декабря по эквивалентной цене в 47 долларов. Новинка характеризуется выходной мощностью 30 Вт, двумя сабвуферами, батареей ёмкостью 2600 мАч, временем автономной работы до 12 часов, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки со временем полной зарядки 2,5 часа через интерфейс USB Type-C, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67 (защита от погружения на глубину до 1 метра в течение 30 минут), массой 597 граммов, и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с радиусом действия до 25 метров.

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