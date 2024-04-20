Представлена колонка Xiaomi Sound Outdoor

Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Sound Outdoor, которая может похвастаться выходной мощностью 30 Вт. Новинка также характеризуется встроенным сабвуфером, двумя пассивными излучателями и твитером, черной, красной и синей расцветками, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, аккумулятором ёмкостью 2600 мАч, автономностью до 12 часов и технологией Stereo Sound для объединения нескольких колонок. Устройство появится в глобальной продаже в ближайшее время, но её цена пока не раскрывается.

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