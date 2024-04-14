Представлена колонка Xiaomi Sound Pocket с защитой IP67

Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактную беспроводную колонку Sound Pocket, цена которой пока не объявлена. Новинка характеризуется габаритами 91:75:43 мм, массой 200 граммов, удобной резиновой петлёй, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, общей выходной мощностью (включая сабвуфер) 5 Вт, батареей ёмкостью 1000 мАч, автономностью до 10 часов на 40% громкости, временем на зарядку от 0% до 100% около 3 часов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и совместимостью с большинством гаджетов, типа смартфонов, планшетов и ноутбуков.