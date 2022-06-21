Представлена компактная рабочая станция Lenovo ThinkStation P360 Ultra

Компания Lenovo пополнила ассортимент рабочих станций моделью ThinkStation P360 Ultra, которая появится в продаже в конце этого месяца по цене от 1300 долларов. Новинку оснастили четырехлитровым корпусом, аппаратной платформой Intel Alder Lake в виде чипов Core 12-го поколения (от Core i3 до Core i9 с TDP до 125 Вт), дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до RTX A5000, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5, поддержкой двух твердотельных накопителей формата М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 до 8 ТБ в сумме, слотом для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA, двумя разъемами Thunderbolt 4/USB Type-C, пятью портами USB Gen2 Type-A, тремя интерфейсами DisplayPort и 3,5-мм гнездом для наушников.

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